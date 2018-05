Kollektivvertrag an de Banken (09.05.2018) De laange Wee vum Konflikt zum Konsens

Meenungsverschiddenheete ginn et net nëmmen tëscht de Gewerkschaften an dem Patronat. Och an der Intersyndicale aus Aleba, OGBL an LCGB ginn et kontrovers Meenungen, wéi een d'Interête vun de schaffende Leit am beschte verteidegt.

Loyalitéit heescht: zesummeschaffe fir gemeinsam, héijer Ziler. Mä Loyalitéit heescht och de Mond halen. Esou gesäit et d'Aleba. Der majoritärer Gewerkschaft huet et guer net geschmaacht, dat den OGBL virun e puer Deeg senge Membere matgedeelt huet, wat sech um Verhandlungsdësch ofspillt. Zum Beispill bei der Lounentwécklung. Oneens ass ee sech an der Taktik.

Den OGBL wëll d'Memberen abannen a fuerdert kollektiv Garantien bei den Acquisen.

PDF: De Communiqué vum OGBL

Do zitt Aleba eng aner Strategie vir. Si schwätzt vu Schutz bei engem néidege Wandel: „Natierlech wäert en neie Kollektivvertrag fundamental anescht sinn, wéi de vireschten. Mä mir wëllen dach e méi moderne Vertrag, deen d'Evolutioun vun de Metiere berücksichtegt.“ Et misst een nei Chancen ergräifen. Eng aner Approche géif net bedeiten, datt Rechter vun de Salariéë bradéiert ginn.

PDF: De Communiqué vun der Aleba

Esou stoussen zwou verschidden Usiichten openaner. Dat mécht d'Verhandlungen nach e Stéck méi komplizéiert.

U sech kéint d'Aleba als majoritäre Vertrieder eleng en Accord mam Patronat ënnerschreiwen. Eng gespalte Gewerkschaftsfront mécht sech op Dauer allerdéngs och ugräifbar. Well da geet et net just em Loyalitéit, mä och ëm Credibilitéit bei de Salariéen.

Dat leschte Wuert ass elo awer nach laang net geschwat. Um Dënschdeg woren d'Intersyndicale an d'Patronatsvereenegung ABBL op e Néits zesummen, an dat bis an den Owend eran.

D'nächst Woch ass eng Sitzung vum Conseil d'administration vun der ABBL ugesat. Do soll ënnert anerem eng Recommandatioun iwwert d'Juni-Prime zeréckbehale ginn.