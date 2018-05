© Anne-Sophie Heck (RTL)

Et bezuelt een en Abonnement beim Bauer. Da kritt een zum Beispill ee Geméiskuerf an der Woch. Sou ass de Risiko vun enger schlechter Recolte verdeelt an de Bauer huet ee fixt Akommes. De Client, hie steet am direkte Kontakt mam Produzent a weess wou säin Iessen hier kënnt. 2014 huet sech den éischte Betrib mat dësem innovative Modell am Grand-Duché etabléiert, duerno si 6 Projeten nokomm, wéi och de Fromburger Haff bei Uesweller.





Solidaresch Landwirtschaft - Reportage vum Anne-Sophie Heck



© Anne-Sophie Heck (RTL) © Anne-Sophie Heck (RTL) © Anne-Sophie Heck (RTL) © Anne-Sophie Heck (RTL) © Anne-Sophie Heck (RTL) © Anne-Sophie Heck (RTL) « ZréckWeider »

Pittoresk Landschaften, gréng Wisen a Felder... Zanter engem Joer huet een um Fromburger Haff zu Uesweller bei Iechternach net nëmmen eng gutt Landloft, ma do bléist een neie Wand, a Form vun engem solidaresche Geméisgaart. Et bezuelt een e Joresabonnement, an da kann ee selwer an de Gaart säi Geméis siche goen. Dem Bauer Jeff Weydert ass virun allem de Kontakt mam Client wichteg. D'Clienten hunn eng grouss Transparenz well se och selwer am Gaart aktiv sinn a gesi wat passéiert. D'Leit profitéieren deen Ament dann och fir dem Bauer vill Froen ze stellen.

Den Uesweller huet donieft nach säi Betrib mat Notzdéieren. D'dynamesch Geméisbauere vum Projet Krautgaart vu Käerch liewe ganz vun der solidarescher Landwirtschaft. Dem Jean-Marc Parries vum Krautgaart no wier et awer schwéier sech als jonk Entrepreneuren ze lancéiere wann ee bei Null ufänkt. Et wier net einfach gewiescht en Terrain ze fannen. Et wier ee quasi vun Dier zu Dier gaangen am Duerf an hätt säi Projet virgestallt.

Fir d'Betriber ze ënnerstëtze gëtt et eng Plattform wou ënnert anerem nei Projete begleet ginn. An och den Agrarministère beschäftegt sech mat dësem Konzept, sou de Minister Fernand Etgen. Et wier e ganz innovative Projet, deen hei zu Lëtzebuerg nach an der Entwécklungsphas ass. Et misst een elo scho kucken, fir am Agrargesetz no 2020 Ënnerstëtzungsméiglechkeete mat anzebannen, fir dës Form vu Landwirtschaft och kënnen z'ënnerstëtzen, fir méi där Projeten ze kréien.

D'solidaresch Landwirtschaft ass hei am Land nach an de Kannerschung. Bis elo ginn et just 7 där Initiativen. Ma wann et de Baueren an de Responsabele vun der Politik nogeet, dann huet dësen neie Modell ee grousst Potential.