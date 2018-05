D'Reform vum Strofvollzuch, vum Familljerecht an d'Gesetz iwwer national Sécherheet an Terrorismus nach virum Summer an der Chamber, sou de Justizminister.

En zefriddene Justizminister am RTL-Interview (09.05.2018) Reform vum Strofvollzuch, vum Familljerecht an d'Gesetz iwwer national Sécherheet an Terrorismus nach virum Summer an der Chamber, esou de Felix Braz.

Net-déidlech Waffen



An der Chamberkommissioun ass ee sech eens ginn iwwert d'Reform vum Strofvollzuch an der Prisongsreform. Duerch en Amendement kréien d'Giischtercher elo d'Méiglechkeet, mat net-déidleche Waffen equipéiert ze ginn, notamment Pefferspray an eng Aart Paintball-Waffen.

Ganz wichteg an deem Gesetz wieren awer och d'Verbesserungen, wat d'Reinsertioun an d'Gesellschaft ugeet.



Eng weider Entrevue mat enger Delegatioun vun den Detenuen ass fir de Moment net virgesinn, d'Situatioun am Prisong hätt sech och elo mol berouegt: Et ware jo Disziplinarstrofe verhaange ginn.



"Keng concertéiert Aktioun géint Déi Gréng"

"Enttäuscht, awer keng concertéiert Aktioun vun anere Parteie géint Déi Gréng" - sou gesäit de Felix Braz de Fait, dass de Staatsrot net d'Kandidatin vu senger Partei zeréckbehalen huet, fir d'Sam Tanson z'ersetzen. Dat wier eng intern Decisioun vum Conseil d'État gewiescht.



Och a punkto Reform vum Familljerecht, woumat jo eng nei Scheedungsprozedur an d'Suergerecht fir d'Kanner gereegelt ginn, sinn d'Aarbechten elo ofgeschloss.



D'Kritik vun der CSV léisst de Minister hei net gëllen, ëmmerhin wier et den CSV-Justizminister Luc Frieden gewiescht, deen, wat d'Ofschafe vum Mariage pour faute ugeet, nach méi wäit wollt goen.



Gäre Justizminister bleiwen ...

De Felix Braz, dee gäre Justizminister géif bleiwen, ass houfreg op déi vill grouss a virun allem gesellschaftspolitesch Reformen, déi déi lescht Joren ënner Gambia duerchgesat goufen.



Hie verstoppt net, dass hie léiwer mat der aktueller Koalitioun géif weiderschaffen, awer wann de Wielerwëlle schwaarz-gréng ass, géif e sech natierlech net verschléissen.