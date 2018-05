Visupol: Kamera-Iwwerwaachung an der Stad (09.05.2018) D'Biller ginn zwee Méint laang gehalen. Am Duerchschnëtt gi si bei enger Affaire den Dag consideréiert.

Sécherheetskameraen op der Gare: Monique Kater



A wouhier dann, natierlech gëtt gefilmt an opgeholl, d'Lënse gesi schaarf a sinn net schiel, déi 1. Generatioun ass scho laang a Pensioun, den Ament si mer vu enger Technik aus dem Joer 2011 kontrolléiert! 24 Stonnen op 24, op der Gare, dem Glacis, der Kinnekswiss ... D'Areler Strooss ass tabu, wa Fussball ass, a wann d'Europäer sech beim Héichhaus fir e Conseil gesinn, ka keen heemlech e puer Eeër op e Minister geheien ... Näischt däerf een! Dass deenen, déi keng gutt an der Kopp hunn, d'Installatioun vu Kamerae ferm op de Sou geet, ass kloer ... Dissuasiv soll d'Gefilms wierken; zesumme mat enger vill méi grousser Ekipp vu Poliziste géif esou Remedur geschaf ...Ob déi Rechnung opgeet? Oder réckelt d'Zeen just vun Hott op Har? Fir keen eng einfach Äntwert, och net fir den Etienne Schneider. Dat wier eben den Dilemma vum Policeminister, d'Kriminalitéit kréich een esou laang net an de Grëff, wéi et eng Demande géif ginn. Wann eng Demande no Drogen do ass, fanne sech Keefer a Verkeefer ëmmer iergendwou, esou de Minister. Ma et misst ee kucken, wéi "saturéiert" eenzel Quartiere wéi d'Gare wieren, wat een de Leit do nach zoumudde kéint an do misst een elo mol Rou erakréien, där Meenung wier d'Stater Buergermeeschtesch an hie geséich dat och esou.Et hätt ee schonn e konkrete Plang, weess de Minister, e Plang, deen zesumme mat de Stater wäert virgestallt ginn: Den 31. Mee ginn Terrain an Akzeptanz vum Bierger sondéiert. Well och deen ass Statist am Film, dee fir 2 Méint opgeholl a gehale gëtt. Iwwert den Daum gekuckt géif all Dag eemol fir eng Enquête op en Enregistrement zréckgegraff, seet de Spriecher vun der Police. D'Produkt vun den aktuell 50 Kameraen am Asaz leeft haut um Verluerekascht iwwer d'Ecranen, erkläert de Frank Stoltz. An hei sinn dann aner Aen am d'Spill. D'Biller géifen dagsiwwer vun enger Ekipp vun enger hallwer Dose Leit gekuckt ginn. An déi Ekipp géif natierlech verstäerkt ginn, wann et néideg wier, wa gréisser Operatioune wieren zum Beispill. Soss ginn d'Biller gekuckt, wann en Incident war oder wann eng Plainte erakomm ass.Dass et e Gefill vun Onsécherheet gëtt, spiert ee virun allem op der Gare, zu Bouneweg wier et e Stéck méi roueg, well d'Leit, déi soss fir Onrou gesuergt hätten, elo dagsiwwer kënnen an de Courage ënnerdaach goen. Wat sech u Kriminalitéit wäert an dëse Quartier oder op Hollerech verlageren, wäert sech relativ séier weisen, wann op der Gare bis méi intensiv gefilmt gëtt.