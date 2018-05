Hien hätt vill Roserei a sech gehat, d'Nerve verluer an d'Affer gepickt: Dat sot e Mëttwoch um Stater Geriicht en 42 Joer ale Mann, dee sech wéinst versichtem Mord veräntwere muss. Et gëtt him virgehäit, am Juli op der Kockelscheier probéiert ze hunn, eng haut 29 Joer al Fra mat engem Messer ëmzebréngen; si hat op d'mannst 3 Stéch hannen an den Hals kritt.Den Ugeklote soll donieft nach versicht hunn, seng Stéifschwëster vun haut och 29 Joer ëmzebréngen: Hie wär där mam Messer nogelaf. Dëser Fra hätt hien awer näischt gedoen, huet de Mann virun de Riichter verséchert ...Et war net ëmmer einfach, dem Beschëllegten an där eppes méi wéi enger Stonn laanger Auditioun nozekommen: Dacks gouf hien dann och vun der Presidentin vum Geriicht opgefuerdert, fir op de Punkt ze kommen. Et wär vill geschitt, ier hien dee Problem kritt hätt, hat de Mann seng Depositioun ugefaangen. Virun allem hätt déi Fra, déi virun 10 Méint vun him gepickt gouf, gesot, hie wär illegal am Land. Ronn zwou Wochen, nodeems d'Fra hien an enger SMS vernannt hat, hätt hie si eben deen Owend gesinn a si zur Ried gestallt: Wéi si sot, si géif d'Police ruffen, wär et zur Dot komm. Op d'Remark hi vun der Riichterin, et hätten awer e puer Zeie gesot, dass net geschwat gi wär, huet de Mann geäntwert: "Déi hu gelunn, an ech sinn de Schëllegen!" Hien hätt d'Fra gepickt, jo, ma net sou dacks wéi festgehalen, héchstens 4 Mol; et wär och net seng Absicht gewiescht, fir si dout ze maachen.E Polizist hat um Ufank vun der Sëtzung ausgesot, dass den Ugekloten deemools vun der Kockelscheier aus a Richtung Cloche d'Or gelaf wär, mat 20 bis 25 Leit hannendrun, déi him nogelaf waren. Deen Owend hätt de Mann keng Aussoe gemaach, an d'Zeien hätten näischt wëlle mat der Geschicht ze dinn hunn.Ënnert anerem gouf e Mëttwoch och d'Frëndin vum Mann gehéiert, déi dee kuerz virun de Faite kenne geléiert hat. Um Owend vun der Dot hätt e Kolleg vum Mann hir ugeruff, fir ze soen, hien hätt eng Fra gepickt; déi hätt hire Frënd virdrun an enger SMS vernannt gehat. "Ass dat dann e Grond, fir een ze picken?", wollt d'Presidentin vum Geriicht vun der Frëndin wëssen: "Neen", war hir Äntwert, mam Zousaz, dass déi Fra vläicht jalous op si gewiescht wär. Vun enger eventueller zweeter Attack op d'Stéifschwëster wéisst si iwwerdeems näischt.Dëse Prozess dierft e Freideg op en Enn kommen.