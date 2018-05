Hei de Programm vum Dag, deen ëmmer Dausende vu Gleewegen unzitt. Am Laf vum dag weise mir Iech op RTL.lu Fotoe vum Cortège.

D'kathoulesch Kierch huet dëse Programm fir den 51. Pelerinage bei de Sanctuaire "op Bäessent" opgestallt, op cathol.lu ass en och op Portugisesch ze fannen.

Notre-Dame de Fatima . Nossa Senhora de Fátima

Le jour de l'Ascension, 10 mai 2018 : procession et messe en honneur de la Vierge de Fátima

L'archevêque de Luxembourg présidera le jour de l'Ascension, jeudi 10 mai, à nouveau le pèlerinage annuel en honneur de Notre-Dame de Fátima à Wiltz. Cette année, du côté du Portugal, l'évêque de Braga, D. Jorge Ferreira da Costa Ortiga, va être présent.

Le pèlerinage annuel au sanctuaire « op Bäessent » à Wiltz est déjà à sa 51ème édition. Cette année, la rencontre est consacrée au thème « Prier pour la paix ».

Le Sanctuaire « op Bäessent » a son origine dans une promesse faite il y a 70 ans lors de la Bataille des Ardennes par le curé-doyen Mgr Prosper Colling. Le monument avec le relief de la Vierge Marie étendant ses bras sur les noms des 108 victimes de la guerre qui sont gravés dans la pierre de granit, est un témoignage de gratitude et de souvenir à ces héros qui se sont battus pour nous garantir la paix et la liberté.

Au milieu du siècle dernier avec l'arrivée dans notre pays de nombreux citoyens lusophones dont la situation économique les avait en obligés de cherche fortune ailleurs, le Sanctuaire à Wiltz est devenu pour eux un coin de terre symbole de leur patrie. Nombreux sont-ils qui viennent trouver auprès de la statue de la Vierge de Fátima paix et consolation.

Le monument avec ses arcades ouvertes en demi-cercle invite à ne pas nous fermer sur nous-mêmes, mais à vivre ensemble dans un esprit ouvert, un esprit de réconciliation et de paix. Aujourd'hui le Sanctuaire « op Bäessent » est devenu un lieu qui respire la paix ; un lieu où des gens de différentes langues et cultures se croisent et se retrouvent ensemble pour prier.

Un stèle inauguré en 2015 lors de la commémoration du 70e anniversaire de la promesse faite par le curé-doyen Prosper Colling et qui a trouvé son emplacement au Sanctuaire nous rappelle la grande intention de prière que nous portons tous en notre cœur : « Que la paix règne sur la terre. »

À Fatima, Notre-Dame a demandé sans relâche aux petits bergers de prier le chapelet tous les jours et d'offrir leur prière pour la paix dans le monde. De là aussi le thème du pèlerinage de cette année : « Priez pour la paix ! »





De Programm



Jeudi, 10 mai 2018

Église de Niederwiltz :

9h30 - 12h00 : Confessions

10h00 : Rosaire

10h45 : Bénédiction des pèlerins à pieds

11h30 : Rosaire

14h00 : Rosaire

14h30 : Départ de la procession

15h30 : Messe au Sanctuaire N.D. de Fátima « op Baessent »

16h30 : Procession vers l'Église de Niederwiltz

Cérémonie d'adieu

Contact et renseignements : Tel. 958095 / 691 958095

- la Paroisse Sts-Pierre-et-Paul de Wiltz

- les Communautés Catholiques de langue portugaise avec

leurs sièges à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, Ettelbruck et Hosingen

- les Oeuvres Paroissiales de Niederwiltz

Projet de Solidarité 2018 :

Construction de la Chapelle en l'honneur de « Nossa Senhora da Piedade » (Penedo de Janela – Santo Antão – Cap Vert)

Vous pouvez faire votre don sur le compte :

Œuvres Paroissiales Niederwiltz

BCEELULL LU17 0019 3600 0187 3000 (mention : Projet de Solidarité Fátima Wiltz).