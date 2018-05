Hei e puer flott Beispiller, wat esou een Defi konnt sinn:Bis de 26. Mee sinn d'Aarbechten am LAML ze gesinn.210 Schüler hate sech ageschriwwen, 163 hunn den Challenge duerchgezunn ...

An hei déi offiziell Info:

Ils ont enfin réussi ! 163 élèves des classes de 7e du Lycée Aline Mayrisch ont reçu ce mercredi 9 mai 2018 leur diplôme officiel de réussite du Défi. Durant les six derniers mois, ces derniers ont entre autres appris à tricoter et à coudre, écrit et illustré des livres, construit des maquettes, restauré des meubles et réalisé des œuvres d'art. Ils ont appris à cuisiner et ont constitué des livres de cuisine et de pâtisserie. Ils ont conceptualisé et géré différentes œuvres de bienfaisance. Ils ont appris à jouer des instruments de musique et tourné des films par leurs propres moyens.



Maintenant ils sont fiers de pouvoir présenter leurs résultats et chefs-d'œuvre qu'ils ont exposés au préau du Lycée Aline Mayrisch.

Les élèves ont choisi et planifié eux-mêmes l'organisation de leurs projets Défi. Ce projet se déroule en dehors du cadre scolaire et est récompensé par un diplôme. Il s'agit pour les élèves d'apprendre à s'organiser de façon autonome et à ne pas lâcher prise afin de surmonter les difficultés rencontrées tout au long du parcours. Ainsi, les élèves se sentent responsables de leur projet et peuvent d'autant plus savourer leur réussite.



Au 1er trimestre, 210 élèves (75 % de l'ensemble des élèves des classes de 7e du LAML) s'étaient spontanément inscrits au projet Défi. Presque 80 % des élèves inscrits ont mené leur challenge à bout et ont fêté ce mercredi 9 mai cette réussite avec leurs professeurs, leurs parents et les membres de la Direction.



Des élèves-tuteurs des classes supérieures qui ont accompagné les élèves de 7e dans leur défi ont également été récompensés cet après-midi. Un élève de 6e particulièrement motivé a décidé de prolonger et d'approfondir son projet de 7e sous le slogan Défi+ et a également été honoré lors de cette cérémonie.



L'exposition des projets Défi et Défi+ est accessible au public jusqu'au 26 mai 2018 dans le préau du Lycée Aline Mayrisch.