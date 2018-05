Um 22.30 Auer gouf zu Bieles an der Escher Strooss e Foussgänger vun engem Auto ugestouss. Wéi den 112 schreift, soll do e Kand mat an den Accident verwéckelt gewiescht sinn. alle béid goufe blesséiert. Op der Plaz war eng Ambulanz vun Esch, d'Pompjeeë Suessem-Déifferdeng an d'Police.Géint 00.15 Auer ass tëscht Leideleng an der Stad en Auto bäigaang. Do gouf eng Persoun verwonnt. Am Asaz waren 2 Ambulanzen vu Beetebuerg, d'Pompjeeë vu Leideleng a Beetebuerg an d'Police.Kuerz virun 22.30 Auer stoung op der A1,. tëscht Fluessweiler an dem Potaaschbierg en Auto a Flamen. Hei gouf kee blesséiert.