Ënnert anerem gouf zu Munneref an en Eefamilljenhaus agebrach, an der Stad an zu Stroossen war et all kéiers an eng Wunneng. Zu Esch ware Brigangen op 2 Plazen um Wierk. Do gouf an e Gaardenhaischen agebrach an aus engem Keller gouf nach e Vëlo geklaut.Da goufen an der Stad op 3 Plazen d'Fënstere vun e puer Autoen ageschloen, fir kënnen ze klauen. An der Clausener Strooss waren 3 Autoen am Coup, dann nach all kéiers een um Plateau Almënster an an der Montée de Clausen.E bësse midd gi während senger Aktioun, war wuel een anere Brigang, deen zu Ettelbréck an en Auto agebrach war. Hie gouf vun der Police erwächt.Zu Rolleng bei Miersch war en Zeien engem alkoholiséierte Chauffer hannendru gefuer an hat d'Police geruff. De Chauffer konnt gestoppt ginn a krut de Permis ewech geholl.Och um Grondhaff op engem Parking an zu Féiz hunn 2 Automobilisten missen hire Führerschäin ofginn, well si ze déif an d'Glas gekuckt haten a sech hannert d'Steier gesat hunn.