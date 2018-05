Déi Escher sollen hir Stad selwer mat gestallten (10.05.2018) Den Zentrum vun Esch soll méi lieweg ginn, dat ass op alle Fall d'Zil vun den neie politesche Responsabelen zu Esch.

Et heescht, d'Bierger an och d'Geschäftsleit géife schonn zanter Joeren dorobber waarden. E Mëttwoch den Owend war dann och eng éischt Biergerversammlung, wou déi Escher en éischten Abléck an de Projet kruten.



900 Meter laang ass d'Uelzechtstrooss zu Esch. Domadder ass et déi längsten Akafsstrooss am Land. D'Foussgängerzone ass an d'Joere komm. Geschäfter déi eidel stinn, Diversitéit déi ze wënschen iwwreg léisst a schlussendlech huet d'Geschäftsstrooss ganz einfach un Attraktivitéit verluer.



Déi politesch Responsable hu sech fir de partizipative Wee entscheed. An anere Wierder d'Bierger vun der zweetgréisster Stad vum Land solle sech aktiv un der Ëmgestaltung vum Stadkär bedeelegen.



A Workshopen, duerch d'Ausfëlle vu Froebéi oder duerch d'Participatioun u Quartier-Touren kënnen déi interesséiert Bierger sech un dësem Prozess bedeelegen.



Bei der Revaloriséierung vum Escher Stadkär soll och de Schlassgoart mat abezunn ginn.



Bis Mett Juli ginn all d'Iddie gesammelt, fir se dann am Oktober de Bierger an enger Réunioun ze presentéiert.