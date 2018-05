Lass goung et mat enger onbewisener Behaaptung: "Lëtzebuerg gehéiert dach sécher zu den 10 klengste Länner op der Welt". Op den éischte Bléck kléngt dat plausibel, wann een dann awer zweemol iwwerleet, da kommen engem déi éischt Zweiwel: Gehéiert de Grand-Duché wierklech zu de klengste Staaten op der Welt?Fir net laang ronderëm de Bräi ze réieren: Lëtzebuerg gehéiert jo sécher net zu de grousse Länner, et gehéiert awer och net zu de klengen - oder soe mer: Zu deene klengste gehéiert et net!Eleng an Europa falen engem jo e puer Staaten an, déi méi kleng si wéi Lëtzebuerg: An der EU ass Malta dat klengste Land, den Inselstaat ass méi kleng wéi de Grand-Duché. Och méi kleng si Liechtenstein, Monaco, Andorra, San Marino an de Vatikan ... also eleng an Europa gëtt et 6 Staaten, déi méi kleng si fir Lëtzebuerg.Well et awer och nach an aneren Deeler vun der Welt kleng Staate ginn, ass kloer, an d'Top Ten vun de klengste Länner kann de Grand-Duché et net packen. Hei sinn also déi 10 klengste Länner op der Welt:10. Malta - 316 km²9. Maldiven - 300 km²8. Saint Kitts and Nevis - 261 km²7. Marshall-Inselen - 181 km²6. Liechtenstein - 160 km²5. San Marino - 61 km²4. Tuvalu - 26 km²3. Nauru - 21 km²2. Monaco - 2 km²1. Vatikan - 0.44 km²

Bleift d'Fro, wou Lëtzebuerg an deem Ranking opdaucht. Wann een dem "World Atlas" senger Statistik gleewe kann, da läit de Grand-Duché op Plaz 28:



11. Grenada 344 Quadratkilometer

12. Saint Vincent and the Grenadines 389

13. Barbados 431

14. Antigua and Barbuda 443

15. Seychellen 455

16. Palau 459

17. Andorra 468

18. Saint Lucia 606

19. Singapur 687

20. Micronesien 702

21. Tonga 717

22. Dominica 751

23. Bahrain 765

24. Kiribati 811

25. Sao Tome 964

26. Comoros 1,862

27. Mauritius 2,030

28. Lëtzebuerg 2,586

29. Samoa 2,821

30. Cape Verde 4,033



Rakinge vun de klengste Länner op der Welt gëtt et eng Partie, net all sinn identesch. Ee Grond dofir ka sinn, datt déi eng Statistike sech op d'Gréisst vum Land bezéien an déi aner op d'Staatsfläch, also Land an och Waasser zesummen.



Ausserdeem kann ee bei verschiddenen Territorien driwwer streiden, ob ee se elo an de Ranking ophëlt oder net, z.B. déi britesch Kanalinselen Jersey a Guernsey.



Bei den 10 klengste Länner an Europa ass Lëtzebuerg awer derbäi:



10. Kosovo

9. Aserbaidschan

8. Lëtzebuerg

7. Georgien (awer just, wann een nëmmen deen Deel an Europa zielt ...)

6. Andorra

5. Malta

4. Liechtenstein

3. San Marino

2. Monaco

1. Vatikan