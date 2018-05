En Donneschdeg war déi 44. Editioun vum Landjugenddag zu Ischpelt bei Klierf. Et waren 204 Gruppen ugemellt, mat ronn 1500 Jugendlechen.

D'Landjugend vun Klierf huet ronn 1 Joer un dësem Dag geplangt, ma déi lescht 4 Méint gouf et méi intensiv. Dausende vun Stonne gouf organiséiert, gezammert a geplangt, wou wat stoe kéim a wéi d'Iddien ze realiséiere wieren.204 Gruppe waren ugemellt an dat waren net manner wéi ronn 1500 Jugendlecher.Hire President war um Donneschdeg den Owend zimlech houfreg op seng Equipe a seet hinne Merci fir déi vill Stonnen an dee gudden Oflaf.2019 ass dann déi 45. Editioun zu Bäerdref a gëtt organiséiert vun der Landjugend Maacher. Rendezvous ass den 30.5.2019.