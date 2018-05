Zejoert war de Premier Xavier Bettel zu Tambov op Besuch

Bei de Gespréicher geet et an der Haaptsaach ëm d'Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an der Regioun vun Tambov.



Am Kader vun dëser Visite kritt de Xavier Bettel vum Ambassadeur vun der russescher Federatioun hei am Grand-Duché, Kopië vun de perséinlechen Dossiere vun den Zwangsrekrutéierten iwwerreecht, déi während dem 2. Weltkrich forcéiert goufen fir d'Nazien ze kämpfen an dono a Russland am Prisong souzen. Während enger Visite vum Premierminister am Oktober 2017 zu Tambov, war tëscht Lëtzebuerg an dem russeschen Militär-Archive en Accord ënnerschriwwe ginn, fir dass de Grand-Duché des Kopië soll kréien. Dëse Freideg ass et deemno souwäit.



Um Freideg de Mëtteg iwwerdeems leeën de Xavier Bettel an de Gouverneur vun Tambov, zesumme mat fréieren Zwangsrekrutéierten vun der Amicale de Tambov, Blummen um Kierfecht zu Bouneweg néier, fir un d'Affer vum Zweete Weltkrich ze gedenken.



Donieft sollen awer och déi wirtschaftlech Relatiounen tëscht dem Grand-Duché an Tambov ausgebaut ginn. De Gouverneur Alexander Nikitin participéiert an dem Kontext un engem Seminaire vun der Chambre de Commerce, wou d'Delegatioun vun Tambov d'Méiglechkeet kritt, de Lëtzebuerger Entreprisen déi geschäftlech a wirtschaftlech Opportunitéiten ze presentéieren a mat lokale Betriber Kontakt opzehuelen oder hir Relatiounen ze verdéiwen.