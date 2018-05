© CISCH

D'Déier hat sech därmoossen déif an enger Därenheck verfaang, dass et vum selwen net méi do erauskomm ass. Et hat sech donieft och nach méi eng uerg Verletzung um hënneschte Laf zougezunn.D'Pompjeeën hunn d'Päerd missen aus senger mësslecher Situatioun erausschneiden. Déi déck Äscht goufe virsiichteg mat enger elektrescher See an enger Heckeschéier ewech geschnidden an d'Päerd koum duerno direkt nees op seng Weed.Iwwer d'Noutruffzentral gouf e Veterinär geruff.

Hir ongewéinlech Rettungsaktioun hunn d'Schenger Pompjeeën en Donneschdeg op Facebook verëffentlecht, do ass dann och leider an engem Comment nozeliesen, dass dem Päerd seng Verletzung ze uerg war. D'Déier huet missen erléist ginn.