D'Biodiversitéit wier zeréckgaangen an et géifen ëmmer méi Ressource verbraucht ginn, huet et op der Pressekonferenz geheescht. Dofir wier een neit Gesetz deck néideg a schonn e Mëttwoch gëtt am Chamberplenum ofgestëmmt. De Rapporteur vum Projet de Loi, den Henri Kox ënnersträicht, datt ee méi Transparenz an eng besser Gerance hätt, wat Kompenséierungsmoossnamen ugeet. Et ass déi ëffentlech Hand, déi d'Kompensatioun iwwerhëlt a garantéiert, dass se och duerchgefouert gëtt. Et ass net de Promoteur, wéi et an der Vergaangenheet dacks de Fall war, deen op eng Stee geet fir eng landwirtschaftlech Fläch ze kafen.





Den Henri Kox



Esou géing dat och besser klappe mat de Kompenséierungen, wann d'Natur zerstéiert gëtt. Wat d'landwirtschaftlech Terrainen ugeet, misst ee präziséieren, datt gutt a fruchtbart Land net als Kompenséierung a Fro kéim. Dat stéing esou am Gesetz.

An de leschte Méint war de Projet dacks an der Kritik, virop bei der gréisster Oppositiounspartei, der CSV. Vill Reproche wiere falsch, seet de gréngen Deputéierte, Gérard Anzia. Hie stellt sech zum Beispill d'Fro, wat fir eng Bei d'Martine Hansen gepickt huet, well do eng Ambiance opgebaut gëtt, wéi wann dat Naturschutzgesetz géint d'Baueren a mëttelkleng Betriber wier. Dat ass falsch.





De Gérard Anzia



D'Gesetz géif au Contraire d'administrativ Prozedure vereinfachen. Et wier och eng besser Kollaboratioun tëscht de verschiddenen Acteure virgesinn. Ënnert anerem staatlech Verwaltungen, Gemengen, Syndikater, Ëmwelt- an Agrarministère solle matenee schaffen.