Den Nettobenefice huet par Rapport zu der selwechter Period zejoert ëm 19% zougeluecht a louch elo bei 1,2 Milliarden Dollar.

Et ass den héchste Gewënn pro Trimester, deen et an de leschte 6 Joer gouf.



Besonnesch an Europa an an den USA lafen d'Geschäfter gutt.