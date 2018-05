No 18 Méint zéie Verhandlunge gouf et e Mëttwoch den Owend um 23 Auer een Duerchbroch beim neie Kollektivvertrag am Bankesecteur.

Dat huet d'Bankenassociatioun ABBL an d'Gewerkschaften OGBL, LCGB an Aleba um Freideg an engem Communiqué matgedeelt. De Laurent Mertz, Generalsekretär vun der Aleba huet den Accord de principe am Interview mat RTL bestätegt. Dee muss elo nach vun de verschiddene Organer accordéiert ginn. De Comité d'Administration ordinaire vun der Aleba kënnt um Dënschdeg den Owend zesummen, wou den Accord am Detail presentéiert gëtt, genee sou wéi och den OGBL an den LCGB dat wäerte maachen.





De Laurent Mertz (Aleba) bestätegt den Accord de principe



Mam neie Vertrag soll och een neie Klassifikatiouns- a Remuneratiounssystem en place gesat ginn, wouran och festgehalen ass, dass d'Junisprimm 2018 ëm 10 Prozent an d'Luucht geet. Donieft soll et och Verbesserung bei den Aarbechtszäite ginn a bei der Formatioun vun den Employéen am Bankesecteur.Et ass dervun auszegoen, dass d'Gewerkschaften deem accord de principe wäerten zoustëmmen, och wann et an de leschten Deeg nach Onstëmmegkeeten tëscht Aleba an OGBL gouf, well den OGBL Detailer aus de Verhandlungen public gemaach hat.

Pressecommuniqué

Neuer Bankenkollektivvertrag: Grundsatzvereinbarung

Am Mittwoch, den 9. Mai, wurde, nach einem Verhandlungstag zwischen dem Arbeitgeberverband ABBL einerseits und der gemeinsamen Gewerkschaftsfront ALEBA – OGBL Financial Sector – LCGB-SESF auf der anderen Seite, eine Grundsatzvereinbarung über einen neuen Kollektivvertrag für Bankangestellte 2018-2020 getroffen.

Diese Vereinbarung beinhaltet die Einführung eines neuen Klassifizierungs- und Vergütungssystems, einschließlich der Zahlung eines um 10% erhöhten Juni-Bonus im Jahr 2018, Verbesserungen bezüglich der « Arbeitszeitbestimmungen » sowie des « bestehenden Ausbildungsvertrags ».

Sie unterliegt nun der Zustimmung der jeweiligen statutarischen Organe jeder Partei.

Es versteht sich von selbst, dass die Sozialpartner im Falle einer solchen Genehmigung so bald wie möglich den endgültigen Wortlaut des neuen Tarifvertrags ausarbeiten werden.

(Communiqué commun ALEBA – OGBL Secteur Financier – LCGB-SESF / ABBL – Luxembourg, le 11 mai 2018)