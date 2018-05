Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Op Uerder vum Parquet Dikrech gouf en Donneschdeg am Nomëtteg, géint 17.20 Auer, zu Schieren e Mann aus dem gemeinsamen Haus verwisen a festgeholl.Hie stoung ënnert dem Afloss vun Alkohol a gëtt verdächtegt seng Fra geschloen a blesséiert ze hunn.De Mann koum e Freideg de Moien op Schraasseg an de Prisong an du virun den Untersuchungsriichter. Da Verdächtege gouf dono awer nees op fräie Fouss gesat.