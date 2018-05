Beim 95er ass et eng Hausse vun 2,3 Cent de Liter a beim 98er ass et eng Hausse vun 2,5 Cent de Liter.Beim Diesel ass et nach méi, dee Präis klëmmt ëm 2,9 Cent, op 1,109 Euro de Liter.De Liter schwiefelaarme Mazout (50 ppm) geet ëm 2,1 Cent erop op 0,663 Euro. De schwiefelfräie Mazout (10 ppm) klëmmt ëm 2,9 Cent op 0,670 Euro de Liter.Den Äerdgas geet ëm 2,0 Cent erop a läit elo bei 0,776 Euro de Kilo.Beim Mélange 2-T ass et eng Hausse vun 2,3 Cent op elo 1,758 Euro de Liter.