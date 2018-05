Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Abby Toussaint

Op Facebook huet den Abby Toussaint dokumentéiert, datt eenzel Schëlter am Verkéiersgaart elo geknéckt sinn oder en Eck gebéit hunn.Schonn den 1. Mee, esou e Kommentar um sozialen Netzwierk, hätt et do esou ausgesinn.Fir Hiweiser op den Täter huet den Abby Toussaint souguer eng Belounung ausgesat.