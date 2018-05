© Ville de Luxembourg

Wéinst Aarbechten a Renovatiounen um Versuergungsreseau an der rue Jean-Baptiste Merkels, dat am Kader vum Chantier an der Hollerecher Strooss, wäerten et vum 19. Mee un Adaptatiounen am Stroosseverkéier ginn. An enger éischter Phase wäert d'Streck vun der rue Jean-Baptiste Merkels a Richtung Blouevard Charles Marx nëmmen nach op enger Spur lafen.

Deviatioune fir dës Plaz ze evitéieren, wäerte gezeechent sinn. Rout Luuchten, déi den Trafic op der Plaz reegelen, gi vun der Stad Lëtzebuerg zur Dispositioun gestallt.

Well och d'Streck deels fir d'Busser an der Hollerecher Strooss gespaart ass, sinn och hei Retarde méiglech. (AVL: Linn 1, 4, 27 an d'RGTR-Linnen).



De Previsioune no, soll déi éischt Phase vun dësen Aarbechten am August 2018 op en Enn goen.

Rénovation des réseaux d’utilité publique à la rue Jean-Baptiste Merkels

à partir du 19 mai 2018



La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et les usagers de la route que dans le cadre du chantier réalisé à la rue de Hollerich, des travaux de rénovation des réseaux d’utilité publique commandités par le Service SERCO (coordination des chantiers de la Ville de Luxembourg) seront entrepris à la rue Jean-Baptiste Merkels. La première phase des travaux sera entamée le samedi 19 mai 2018 et se terminera selon toutes prévisions en août 2018.

Ces travaux impliqueront des adaptations au niveau de la circulation. Ainsi, durant la première phase de chantier, le tronçon de la rue Jean-Baptiste Merkels, situé entre les embranchements du boulevard Charles Marx et de la rue de Hollerich, sera mis en sens unique vers le boulevard Charles Marx.

Un itinéraire de déviation pour rejoindre la rue de Strasbourg via la rue de la Fonderie permettra de contourner le chantier en question.

Le Service de la circulation de la Ville de Luxembourg veillera à la mise en place d'une signalisation appropriée et assurera le balisage de l'itinéraire de déviation.

En raison de la suppression du couloir bus dans la partie inférieure de la rue de Hollerich, des retards sur les lignes de bus AVL 1, 4, 27 et CN1 et les lignes RGTR sont possibles.

La Ville de Luxembourg remercie les citoyens ainsi que les usagers de la route et des transports en commun de leur compréhension pour d’éventuels désagréments.

Information communiquée par l’Administration communale