Gläichzäiteg huet d'Stad Lëtzebuerg en neien Depliant erausbruecht, op deem all d'Spillplazen vum Stater Terrain drop sinn. Et sinn der iwwer 200.

© David Laurent - vdl.lu

Eng vun de bekanntsten a beléiftste Spillplazen aus der Stad muss elo deelweis gespaart ginn - wéinst Reparaturaarbechten. Um Pirateschëff am Stater Park tëscht der Avenue Monterey an der Avenue Emile Reuter gëtt tëscht dem 14. Mee an dem 7. Juni geschafft, dofir ass déi Spillplaz an där Zäit och deelweis gespaart.Fir iwwer hir Spillplazen ze informéieren, huet d'Stad och elo en neien Depliant mat allen Spillplazen op Stater Territoire erausbruecht. Iwwer 200 Stéck sinn dorop repertoriéiert.

COMMUNIQUÉ: Nouveau dépliant « Aires de jeux »



Consciente de la valeur des jeux pour favoriser le bon développement des enfants, la Ville met à disposition des aires de jeux de haute qualité et accorde une importance primordiale à la sécurité des espaces ludiques, disposant tous du label « Sécher Spillplaz ». Disposant de plus de 200 aires de jeux, dont plusieurs aires de jeux thématiques, comme le château fort, l'aéroport, la ferme, le bateau pirate etc., la Ville vient de publier un nouveau dépliant « Aires de jeux » avec un plan répertoriant toutes les aires de jeux, les terrains multisports, les pistes de skate ou encore les pistes de pétanque. Les dépliants sont d'ores et déjà disponibles au Service des parcs au Reckenthal, au Luxembourg City Tourist Office, au Bierger-Center, à l'Hôtel de Ville ainsi que sur le site Internet de la Ville de Luxembourg, spillplazen.vdl.lu.