An engem Prozess wéinst versichtem Mord sinn e Freideg de Moien um Stater Geriicht 20 Joer Prisong fir en 42 Joer ale Mann gefrot ginn. Him gouf virgehäit am Juli op der Kockelscheier probéiert ze hunn, eng haut 29 Joer al Fra mat engem Messer ëmzebréngen. Si hat op d'mannst 3 Stéch hannen an den Hals kritt.



RTL-NEWS: Versichte Mord: 4 Mol mam Messer gepickt, awer keng Absicht, een ëmzebréngen



Donieft soll den Ugekloten nach versicht hu seng Stéifschwëster vun haut och 29 Joer ëmzebréngen. Hie wär där mam Messer nogelaf, ma de Mann gouf just, tëscht Gänseféisercher, wéinst dem 1. versichte Mord beschëllegt.



D'Uerteel gëtt de 6. Juni gesprach.