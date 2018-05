Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg



Friddens- a Solidaritéitsplattform



D'Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg gouf de Freideg vum Cercle Vivi Hommel, der Friddensinitiativ an der Asbl LIFE lancéiert. 68 Leit hunn ewell den Appell fir d'Initiativ ënnerschriwwen. D'Plattform soll Diskussiounen a Punkto Friddenspolitik weider bréngen, well hei zu Lëtzebuerg géifen déi an der Gesellschaft gréisstendeels feelen.

Héich Zomme fir militärescht Oprëschten, d'Konflikter am noen Osten oder Diskussioune ronderëm d'Atomofkommes mam Iran. Dës Sujete missten diskutéiert ginn, ma an der lëtzebuergescher Zivilgesellschaft géif et do nach haperen. De Raymond Becker vum Cercle Vivi Hommel präziséiert, datt de Grand-Duché säin Deel zur Friddenspolitik misst bäidroen:





"Ech hu geleiert dat e Politiker nëmme reagéiert, wann en Drock gemaach kritt". Genau dat well d'Friddens- a Solidaritéitsplattform Lëtzebuerg erreechen. De Raymond Becker huet d'Gefill datt de Ament zu Lëtzebuerg vill Leit soen "Et geet elo duer".





Et géing drëms goen d'Leit mat Debatten, Workshops a Konferenzen zesummenzebréngen, seet de Co-Initiateur vun der Plattform a Member vun der Asbl LIFE, de Gary Diderich.





De Gary Diderich well sech mat Leit zesumme sëtzen, déi verschidden Expertisen hunn. Nëmmen da kéinten Themen erëm esou opgebaut ginn, dass ee wéisst, wéi eng Positiounen een zesummen ergräife géing.





Dës Initiativ soll och den éischte lëtzebuergeschen Uspriechpartner fir d'Anti-Atomwaffebeweegung ICAN ginn. Dës international Initiativ hat jo zejoert de Friddensnobelpräis kritt.





D'Friddensplattform huet schonn 68 Supportere fonnt – ënnert anerem de Patrick De Rond, de fréieren Ambassadeur Jean Feyder, de Paul Galles, den Ex-Deputéierte Jean Huss, de Chefredakter vum Tageblatt de Sabharwal Dhiraj an den Nico Wennmaacher, de fréiere President vum Landesverband.



De 26. Juni ass déi éischt Reunioun. Si hätten awer elo schonn dem däitsche Virbild no een Ouschtermarsch fir d'nächst Joer am Hannerkapp.