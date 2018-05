Am Lycée Technique du Centre gi Schüler a Schülerinne vun 80 Nationalitéiten an d'Schoul. Dat ass och de Grond firwat den LTC elo am Unesco-Reseau ass.

Den LTC zielt elo offiziell zu de Schoulen am Unesco-Reseau (11.05.2018) Am Lycée Technique du Centre gi Schüler a Schülerinnen vun 80 Nationalitéiten an d'Schoul. Dat ass och de Grond firwat den LTC elo am Unesco-Reseau ass.

Esouguer de Premier Xavier Bettel war e Freideg bei der Zeremonie derbäi, mat där den LTC elo offiziell Deel ass vum Reseau vun den 11 Unesco-Schoulen hei am Land. Well nëmmen déi Schoulen, déi d'Unesco-Valeuren an hirem Alldag liewen, ginn Deel vum Reseau.D'Valeuren, déi héich gehale ginn, sinn ënnert anerem déi heiten: de Respekt virun deem aneren, d'Virdeeler vun der Diversitéit, zesumme friddlech ze liewen, bei Ongerechtegkeeten ze reagéieren a keng Virurteeler géigeniwwer aneren ze hunn.Konkret géif et och eppes bréngen, am Reseau vun den associéierte Schoule vun der UNESCO ze sinn, well déi eenzel Schoulen zesummeschaffen a sech och géigesäiteg ënnerstëtze géifen.