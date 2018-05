© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

"Et ass e ganzt staarkt Stéck, an ech vermësse sämtlech Transparenz!", dat sot d'CSV-Deputéiert Martine Hansen am RTL-Interview iwwert d'Äntwert op hir urgent parlamentaresch Fro an der Suite vun der Decisioun vum Regierungsrot Enn Abrëll, fir d‘Reglements-Projeten un ze huelen, mat deenen déi sougenannte "Plans directeurs sectoriels" an de Beräicher Logement, Transport a wirtschaftlech Aktivitéitszonen obligatoresch ginn.





PDS-Prozedur an der Kritik/Reportage Joël Detaille



D'Martine Hansen wollt nämlech vum Nohaltegkeetsminister wësse wéini dann d'Deputéiert Abléck géife kréien an déi sougenannte PDSen. Dat wier eréischt vun e Méindeg un de Fall, schreift de François Bausch a senger Äntwert, déi e Freideg de Mëtteg koum. Zesumme mat de Gemenge géif d'Chamber eréischt vun e Méindeg un Abléck kréien, ma d'Deputéiert ginn awer gebieden, genee wéi et och an enger Nott un d’Gemengen heescht, näischt dorausser an den nächsten zwou Woche public ze maachen.





D'CSV-Deputéiert Martine Hansen



E Mëttwoch soll an der Chamber awer dat neit Naturschutz-Gesetz gestëmmt ginn, an do feelen dem Martine Hansen Elementer aus de PDSen, nämlech ënnert anerem Detailer iwwert déi sougenannte "Corridors ecologiquen", wat national Schutzgebidder solle sinn.

Wann awer d'Elementer an de PDSen dozou net däerfe public gemaach ginn, bréngt et de facto näischt, seet d'CSV-Deputéiert, a kann d'Virgoensweis vun der Regierung an deem Dossier net verstoen.



