De 9. an 10. Juni kënne sech all interesséiert Visiteuren den neie Waassertuerm zu Gaasperech emol méi genee ukucken.

Den neie Waassertuerm, deen eng nei Cité am Ban de Gasperich versuerge soll, geet den 9. an 10. Juni fir Visiteuren op. Visitt-guidéën duerch den 68,43 Meter héijen Tuerm, dee bis zu 1.000m3 Waasser faasse kann, ginn op deenen Deeg ugebueden.

Wärend der Visitt erkläert e Guide de Visiteure méi iwwert déi technesch Spezifizitéite vum Waassertuerm. Vum 11. Stack vum Tuerm wäert een da mat Sécherheet och eng gutt Vue hunn.

D'Visitt-guidéë ginn all 10 Minutten tëscht 10-16.30 Auer um Fouss vum Waassertuerm lass an dauere ronn 90 Minutten. Se ginn op Lëtzebuergesch, Franséisch an Däitsch ugebueden. Den Entrée ass gratis.

