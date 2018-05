© RTL Télé Lëtzebuerg

De Präis géing net klammen, wa wéinst engem neien Acteur méi Waasser géing verkaaft ginn, éischter de Contraire, soen den Direkter Tom Levy an de President Tom Jungen. Et wier wéi beim Bäcker, dëse géing och net d'Bréidercher méi deier maachen, just well en der méi verkeeft.



D'Capacitéite wieren och do an och bei den Infrastrukture misste keng deier Adaptatioune gemaach ginn, heescht et vun de Responsabele vum Syndikat, déi also der Ëmweltministesch Carole Dieschbourg kloer widderspriechen.