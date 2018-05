An der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg gouf et eng Partie Accidenter, ënnert anerem tëscht Éiter a Bous, Guedber an Hiefenech an am Mëllerdall.

Géint 5 Auer waren tëscht Éiter a Bous zwéi Motoe matenee kollidéiert. 2 Persoune goufe verwonnt.Ëm 5.30 Auer sinn am Mëllerdall an der rue des Rochers zwéin Autoen anenee geknuppt, och hei ginn zwee Blesséierter notéiert.Géint 20 Auer um Freideg Owend hat et eemol op der A7 tëschent de Sortië Miersch a Kolmer gerabbelt an och eemol an der Eecher Strooss an der Stad. Hei blouf et a béide Fäll beim Materialschued.Géint 2 Auer an der Nuecht sinn dann nach tëscht Guedber an Hiefenech zwéi Ween anenee gerannt. Hei goufen zwou Persoune verwonnt.