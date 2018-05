D'Amateursequipe Tooltime Préizerdaul krut all hir Vëloe geklaut. Am Ganze waren et der 11 Stéck, am Wäert vu 7-8.000 Euro pro Drotiesel.

D'Vëloe stoungen an der Garage vun der Fabréck am Préizerdaul, dat ass déi lokal Sportshal, wou d'Equipe sech och während der ganzer Course ophält. Tooltime Präizerdall gëtt awer net op, si kréie Course-Vëloe geléint, dorënner 1 vun der Equipe Leopard an 2 vum Asport.

Dëst ass elo rezent déi zweete Kéier, dass professionell Course-Vëloe geklaut ginn. Scho beim Festival Elsy Jacobs krut déi hollännesch Damenequipe Maaslandster Veloen geklaut. An der Nuecht war hir Camionnette op engem private Parking opgebrach ginn.

Natierlech gouf déi Lëtzebuerger Police ageschalt an et hofft een elo deen oder déi Schëlleg ze fannen, am Beschte mat de geklaute Vëloen.