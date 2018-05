Guardian muss nämlech entscheeden, ob een 100 Milliounen Dollar an d'Wierk zuinvestéiert oder ob en et zoumécht. Do géif eng nei Anlag gebraucht ginn.Och am Wierk vu Guardian zuwär en Investissement vun 100 Milliounen Dollar néideg.De Betrib wollt scho viru sechs an engem hallwe Joer d'Fabréck zu Diddeleng zoumaachen, well hiren Uewe futti an de Marché zesummegebrach war.Den neie Wirtschaftsminister Etienne Schneider war deemools an d'USA gereest, fir mat de Responsabel vun der amerikanescher Entreprise no enger Léisung ze sichen. Deemools hat Guardian e puer Milliounen investéiert, fir nach eng weider fënnef Joer iwwer d'Ronnen ze kommen.Déi sinn elo ofgelaf. Et geet also elo ëm d'Existenz vun den zwee Wierker zu Lëtzebuerg.Guardian hat bis viru Kuerzem och e Wierk zu Gréiwemaacher um Potaaschbierg. D'Produktioun do gouf antëscht vun enger anerer Firma iwwerholl.De Wirtschaftsminister ass den Ament an den USA zu New York fir d'Business Awards, wou Amazon an d'Universitéit vu Miami fir hir Verdéngschter zu Lëtzebuerg ausgezeechent ginn.Am Kader vu senger Rees gesäit den Etienne Schneider och déi Responsabel vun DuPont.