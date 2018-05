© Michel Beauloye

De Michel Beauloye huet RTL um Samschdeg de Mëtteg geschriwwen, wéi hien a seng Fra an den Dag gestart sinn.Géint 5.30 Auer hätt seng Fra hien mat engem "Chut!" erwächt a bei d'Fënster vum Haus, déi op de Bësch weist, matgeholl.An der Wiss vum Terrain, ëm deen en Zonk geet, war e Réi, dat dowéinst net méi hannescht an de Bësch komm ass.D'Nopere sinn och luusse komm, fir zesummen ze kucken, wat ee maache kéint.No enger Véierelstonn ass d'Réi no vir gelaf an ass do iwwert de klengen Zonk gesprongen, ma duerch déi grouss Gitteren huet et net gepasst - et ass mat lenken hënneschte Bee stieche bliwwen.D'Leit aus dem haus hunn doropshin d'Pompjeeë geruff, ma nach éier déi op der Plaz waren, hat d'Déier sech dunn awer befreit a sech nees an de Bësch gemaach.Wéi schreift de Michel Beauloye um Schluss vu sengem Message: "Tout est bien qui finit bien !!!"