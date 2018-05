© Domingos Oliveira (RTL-Archiv)

E Freideg den Owend hunn zu Ëlwen zwou Gruppe vu jonke Männer op zwee verschiddenen Terraine Futtball gespillt ... a sech op eemol an d'Hoer kritt.Eng 16 Sportler, esou d'Police an hirem Bulletin, wieren dunn an eng Kläpperei verwéckelt gewiescht a si wieren dann och quasi all liicht blesséiert gi bei där Ausernanersetzung.Fir d'Gemidder ze berouegen, ware Poliziste vun Ëlwen a vun Dikrech op der Plaz.