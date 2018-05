An der Rue des Bruyères ass et ee Samschdeg de Mëtteg géint 16.25 Auer zu engem schwéieren Accident komm. D'Strooss gouf gespaart.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

En Auto hat e Kand op engem Vëlo ugestouss. Dat ass mat ganz schlëmme Blessuren an d'Spidol ageliwwert ginn.Op der Plaz waren eng Ambulanz an de Samu aus der Stad, de Groupe de support psychologique vun der Protex, d'Interventiounszenteren aus der Stad a vun Hesper an d'Police.