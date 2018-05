Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Patrick Greis

E Marathon ass och ëmmer en organisatoresche Marathon fir den Trafic ... Mir informéieren hei esou, wéi d'Stad Lëtzebuerg eis dat matdeelt.Kuerz no 18 Auer krute mir awer och scho Problemer eragemellt, esou wéi dësen hei: Et kommen elo scho keng Busser méi duerch de Kierchbierg - Chaos, well och de Chauffeur net weess wéi a wou. Anescht wéi ugesot: Kuerz viru Start. Mä Automobilisten huelen verzweiwelt Coureure mat.

12.05.2018 – 19h10

La mise en place des barrières dans les quartiers Gare, Merl, Belair et Hollerich commence à 19h10.

Les tronçons de rues situés sur l'itinéraire du marathon sont réservés aux coureurs pendant la course et rouverts à la circulation après le passage du dernier coureur.

La Ville de Luxembourg tient à informer les citoyens et visiteurs que des places sont encore disponibles au P+R Luxembourg-Sud. Celui-ci est relié au Kirchberg par des navettes gratuites (toutes les 10 à 15 minutes).

12.05.2018 – 18h55

Transports publics

Dès 19h, la liaison entre la Gare Centrale et le centre-ville est suspendue pour toutes les lignes régulières.

Une navette spéciale circulera entre la rue Notre-Dame (arrêt « Ënneschtgaass / Casino ») et la place de Paris.

Circulation

Les tronçons de rues situés sur l'itinéraire du marathon sont réservés aux coureurs pendant la course, mais rouverts à la circulation après le passage du dernier coureur.

Les 37 points de passage situés aux endroits stratégiques du parcours permettront aux automobilistes de circuler vers et en dehors des quartiers en fonction de l'avancement de la course.

La Ville met à disposition des citoyens et visiteurs une hotline pour plus d'informations sur la circulation routière, l'organisation des navettes et des transports publics : Tel. : 4796-3846, et sur marathon.vdl.lu.

12.05.2018 – 18h45

La mise en place des barrières a commencé au centre-ville.

Pour plus d'informations sur la circulation routière, l'organisation des navettes et des transports publics : Tel. : 4796-3846 ou sur le site internet de la Ville de Luxembourg : marathon.vdl.lu.

12.05.2018 – 17h55

La mise en place des grillages commencera au Limpertsberg à 18h où le départ du « Roll & Run » sera donné dans quelques minutes (départ à 18h10).



Les tronçons de rues situés sur l'itinéraire du marathon sont réservés aux coureurs pendant la course, mais seront rouverts à la circulation après le passage du dernier coureur.

La Ville met à disposition des citoyens et visiteurs une hotline pour plus d'informations sur la circulation routière, l'organisation des navettes et des transports publics : Tel. : 4796-3846.

L'actualité mobilité est également disponible sur le site internet de la Ville de Luxembourg: marathon.vdl.lu.

Une heure avant le départ du 13ème ING Marathon Luxembourg, le dispositif des services de secours est en place. pic.twitter.com/mnoOwUmtYs — Services Secours Lux (@CGDISlux) May 12, 2018

12.05.2018 - 17h30

La mise en place des grillages a commencé au Kirchberg.



Les tronçons de rues situés sur l'itinéraire du marathon sont réservés aux coureurs pendant la course, mais seront rouverts à la circulation après le passage du dernier coureur.

La Ville de Luxembourg recommande aux citoyens et visiteurs d'utiliser les transports publics ou de garer leur véhicule sur le P+R Luxembourg-Sud : celui-ci est relié au Kirchberg par des navettes gratuites (toutes les 10 à 15 minutes).