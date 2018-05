X

Afrikanesch Kultur zu Lëtzebuerg (12.05.2018) 8. Editioun vum Afrikafest an der Kulturfabrik zu Esch.

D'Afrikafest ass scho bal zu enger Traditioun ginn, wou een duerch verschidde Stänn an Atelieren déi afrikanesch Kultur ka kënne léieren. Sief et duerch d'Musek, d'Iessen oder den Danz. Dëst Joer louch de Fokus um Cap Vert.Den Nelson Neves ass just ee vu ville Kapverdianer zu Lëtzebuerg. Mat 7 Joer ass hie mat sengen Elteren heihinner komm a versicht haut duerch seng Konscht, e kulturellen Austausch tëscht Lëtzebuerg an dem Cap Vert hierzestellen. Zweemol am Joer geet hien zréck an den Cap Vert, fir Workshoppen z'organiséieren. D'Thema wier dacks Lëtzebuerg, an ëmgedréint wier d'Thema bei de lëtzebuergeschen Atelieren de Cap Vert. Hien géing sech mat béide Länner identifizéieren.Am Nelson sengen Ae sinn Evenementer wéi d'Afrikafest ganz wichteg, fir dass d'Leit sech géigesäiteg kenne léiere kéinten. Besonnesch well Lëtzebuerg vill Suen an Infrastrukturen a Schoulen am Cap Vert investéiert.D'Afrikafest kënnt zanter Joren op béide Säite gutt un – bei de Participantë mat hire Stänn genee sou wéi bei de Visiteuren.