Escher Gaalgebierg: Fréijoersfest am Déierepark (12.05.2018) Andréck vum Samschdeg de Mëtteg.

E Samschdeg war Fréijoersfest am Déierepark. Déierefleeger hunn Erklärungen zu hirer Aarbecht ginn. Kanner a Familljen haten d'Geleeënheet, de Geessen, Ieselen oder nach Réi méi no ze kommen.Wann Dir also nach op der Sich no enger Iddi sidd, wat Dir déi nächst Zäit ënnerhuele kéint mat Kanner ...D'Lynn Cruchten mat e puer Andréck vum Samschdeg de Mëtteg.