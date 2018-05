Ëmmer méi Leit wëllen eis Sprooch léieren (12.05.2018) Fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit ze kréien, muss ee jo och lëtzebuergesch Coursë matmaachen. Wéi déi oflafen, war sech de Christophe Hochard ukucken. (*clip*)

Iwwer 20 Leit hunn zum Beispill un dësem Lëtzebuergesch-Cours déi leschte Wochen deelgeholl. Dëst si Persounen, déi mëttlerweil zanter wéinstens 20 Joer hei bei eis am Land liewen an déi Lëtzebuerger Nationalitéit ufroe wëllen. Wärend zwou Wochen all Keier vu 17 bis 19 Auer hate si Cours zu Walfer.Italiener, Belsch, Fransousen, Bosnier, et war e ganz multi-kulturelle Grupp, dee sech fir d'Lëtzebuerger Sprooch interesséiert huet.