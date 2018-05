Zu Féiz ass e Chauffeur am Drive-In vun engem Fast-Food-Restaurant ageschlof. Den Alkoholtest war positiv. De Permis gouf agezunn. Zu Féiz gouf et dann nach e Sträit bei enger Pompelstatioun, och hei war Alkohol am Spill an de Permis fort.



No engem Accident zu Trënteng hat sech ee jonken Automobilist zu Fouss duerch d'Bascht gemaach. D'Police huet en allerdéngs fonnt an de Mann, deen eréischt zwee Méint de Führerschäin hat, krut dësen nees ofgeholl.



Zu Biissen ass e Mann duerch eng Heck gefuer, och hien hat ze déif an d'Glas gekuckt.

Zu Ettelbréck hat een alkoholiséierte Chauffeur sech duerch d'Bascht gemaach, de Mann konnt awer ermëttelt ginn. De Führerschäin ass e lass.Bei enger Alkoholskontroll zu Keel hat een Automobilist ze vill gedronk, de Permis gouf och an dësem Fall agezunn.