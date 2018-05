E Sonndeg de Moie sinn déi Laureaten ausgezeechent ginn, déi méi gemaach hu wéi den obligatoresche Minimum – an zwar am Kader vun hirer Formatioun.

© Vidosava Kuzmic

A Präsenz vum Ierfgroussherzog Guillaume kruten insgesamt 196 Kandidaten hiren Diplom iwwerreecht. Sief et de Brevet de Maîtrise oder d'Promotion du Travail fir déi Laureaten, déi iwwerduerchschnëttlech gutt Resultater kritt hunn.Seng eegen Entreprise grënnen, e wichtege Posten an engem existéierende Betrib unhuelen oder och selwer anerer ausbilden – dat alles kënne vun elo un 88 Kandidate maachen, déi hire Brevet de Maîtrise kritt hunn. Zesummen mat den 121 Laureate vun der Promotion du Travail si fir hir Leeschtunge geéiert ginn. (13 Leit krute béid Auszeechnungen.)Ënnert den Éieregäscht war och den Ierfgroussherzog Guillaume, deen e perséinleche Message fir d'Laureaten hat. Si sollten déi Passioun behalen, déi si undreift, well d'Freed um Beruff wier de Schlëssel zum Erfolleg.En Thema bei der Diplomiwwerreechung waren och d'Zukunft vum Handwierk an d'Digitaliséierung. D'Digitaliséierung wier eng Realitéit, mä keng Fatalitéit, sot den Tom Oberweis, President vun der Chambre des Métiers. Si kéint verschidde Beruffer méi interessant fir déi Jonk maachen.Iwwerdeems wier een am Gaang, un enger Reform ze schaffen, fir de Brevet ze restrukturéieren. Genee sou wéi am Beräich vun der Alimentatioun wéilt een elo och bei den Elektriker déi verschidde Meeschterprüfunge regruppéieren, fir méi geziilt ze forméieren.