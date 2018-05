Nationalkongress vun der FÖDP (13.05.2018) D'"Fräi Ökologesch Demokratesch Partei" huet hir Kandidaten am Süden an hire Walprogramm presentéiert.

An enger Brasserie zu Esch hat d'FÖDP hiren éischten Nationalkongress organiséiert - e Kongress, op deem nieft dem Parteicomité an e puer Journalisten awer nëmmen 1 Parteimember war. Dat huet de President Ronald Mordiconi awer net dovun ofgehal z'argumentéieren, wisou d'FÖDP sech als gréng Alternativ fir eng alternativ Politik ugesäit a wat der Partei hir Ziler fir d'Chamberwahlen 2018 sinn ...An engem knapp 5-säitegen Dokument huet d'FÖDP hire Wahlprogramm resuméiert, opgedeelt a 16 Beräicher. Déi nei Partei fuerdert hei dran ënner anerem nach just een eenzege Walbezirk fir d'Nationalwahlen, Schoulklasse vu maximal 20 Schüler an de Verbuet vu sämtlechen Déiereversich.Fir d'FÖDP ginn 12 Leit am Süde mat an d'Walen, 7 Männer a 6 Fraen. D'Altersmoyenne läit bei 36 Joer.

Hei d'Nimm vun de Kandidaten

1 *MORDICONI Ronald Esch-sur-Alzette M LU 452 *MELMER Steve Esch-sur-Alzette M LU 333 ALF Jacqueline Esch-sur-Alzette F LU 344 MORDICONI Brenda Niederkorn F LU 235 FERNANDEZ-ORTIZ Joana Belvaux F LU 216 BACK Christopher Schifflange M LU 317 BOCK Chantal Esch-sur-Alzette F LU 548 DILLMANN Patrick Esch-sur-Alzette M LU 479 MORDICONI Scully Esch-sur-Alzette F LU 2210 STORS Marco Bascharage M LU 5011 GAUTHIER Serge Dudelange M LU 3612 MOLUKOW Alexander Esch-sur-Alzette M LU 32* Spëtzekandidaten

Ried vum Nationalpresident Ronald Mordiconi

Léif Memberen, Léif Frënn, Léif Nolauschterer, Léif Press,Wéi dir wësst sinn ech keng rhetoresch Gréisst, versichen awer esou gutt ewéi et geet mat einfache Mëttelen, Iech, den Nolauschterer ze erkläre wat Uleies vun eiser Partei ass.

Ënnert dem Motto „Fit fir Zukunft – Ech sinn dobäi!" freeën ech mech drop Iech zesummen den Owend op eisem Kongress begréissen ze kënnen. Wéi dir wësst sin mir dëst Joer an engem Wahljoer, nämlech deen fir Chamberwahlen.

Nodeem mir als neigegrennt Partei 2017 net un den Gemengewahlen participéiert hunn, gi mir awer elo fit, staark a mat guddem Gewëssen an Chamberwahlen. Eis aktuell Prioritéit ass natiirlech de Wahlprogramm un dem mir schaffen. An desem Kontext muss ech betounen, dass et em eis Zukunft, Zukunft vu Lëtzebuerg get. Vill Wieler hunn eis mat hiren Iddien geholleft, fir kennen en Programm op ze stellen den am Sënn vum Bierger soll sinn.



Et ass en Programm wou net nëmmen Wierder gesoot oder niddergeschriwwen gin, mee et ass e Programm, den realiseert soll ginn ouni Realitéit ze verléieren. Eise Programm as net op iergendwelch falsch an onrealistech Verspriechen opgebaut, mée op Tatsaachen, op laangwiereg weider Entwëcklung vun Sozialen an Wirtschaftlechen Strukturen.

An eiser Partei hunn mir all e gemeinsamt Ziel, nämlech Liewensqualitéit vun alle Mënschen ze verbesseren an Lëtzebuerger Sprooch ze erhaalen. Do get et keen aneren Choix.



Parteivirstellung:



Mir kennen eis villäicht nach drun erënnere wéi am Mäerz 2016 véier Frënn, mat Gläichgesënnte politeschen Zieler, sech zesummegedoen hunn fir mat enger Iddi en néie Gruppement ze grënnen. No laangen Diskussiounen hu mir den 02 September 2016 zu Esch-Uelzecht zesummen D'Fräi Ökologesch Demokratesch Partei gegrënnt. Den 20, Mäerz 2017 gouf Partei dunn offiziell um Enregistrement als Association sans bût lucratif ageschriwwen an unerkannt.



Mir bezeechnen eis selwer als déi Gréng alternativ a sinn der Meenung dass Lëtzebuerg eng sozial orientéiert an ekologesch Politik braucht. An dësem Kontext huet sech och eise Slogan entwéckelt:



« Déi gréng Alternativ, fir eng alternativ Politik. »



Mir sinn dovun Iwwerzeegt, dass Lëtzebuerg eng klimafrëndlech souwéi fräi, propper, sécher a permanent Energiepolitik muss kréien. Mir si strikt géint gentechnesch verännerbar Liewensmëttel a setzen eis fir en fräien Zougang op propper Waasser a natierleche Recoursen an. Dozou muss ech betounen dass eis Zieler gläichzäiteg idealistesch a visionär sinn.

En wesentlech Ziel vun der Politik a Lëtzebuerg ass fir eis Partei, d'ekologesch a wirtschaftlech Basis ze äneren, ze revolutionéieren, ze verbesseren an ze erneieren. Partei stellt sech sämtleche politesche Kräften entgéint, déi di sozial a wirtschaftlech Ongerechtegkeet wëlle bäibehalen.



Ekologie, Gesondheet an Noohaltegkeet:



Als ekologesch Partei ass et an eisem Interêt eng real Transitioun fir d'erneierbar Energien ze fuerderen. Bis elo huet Lëtzebuerg et ëmmer nach net fäerdeg bruecht den Energiekonsum iwwer Sonnenenergie ze decken.

Projet vun eiser Partei séit Mëtt 2017:



Firwat investéiert de Staat net a Solarstroossen? Mir kéinten de Stroum aus Sonneliicht gewannen a fir de Stroosseverkéier a Stroossebeliichtung fräi ginn.



5G Technologie:



Et gëtt awer vun der 5G Technologie geschwat, déi méi Méiglechkeeten huet d'Welt ze vernetzen. Mir als Partei si strikt géint déi Technologie well mat der Gesondheet vun de Mënsche gespillt gëtt. An engem Kommuniké «Schutz virun der Mobilfunkstrahlung» dee mir un Gesondheetsministesch Madamm Lydia Mutsch de 5.Dezember 2017 geschriwwen haten, warnt d'FÖDP viru potenziell schwéier gesondheetlech Auswierkunge vun der 5G Technologie a fuerdere Schutz viru Mobilfunkstrahlungen a mir erwaarden vum Ministerium dass se eng ëffentlech Warnung eraus gëtt, deen de Kriibsrisiko bei de Mënschen duerstellt. Mir musse bedenken dass a 36 Länner schonns iwwert 180 Wëssenschaftler an Dokteren dozou en Moratorium ënnerschriwwen hunn. Schiedlech Auswierkunge si bei de Mënschen a bei den Déieren a Planze schonns bewise ginn.



D'FÖDP well de Fortschrëtt net ophalen, et gi genuch Alternativen zum 5G. Zum Beispill Li-Fi oder VLC déi op Liichttechnik opsetzt an déi vun der Fraunhofer-Gesellschaft erfuerscht gëtt.



Arcelor Mittal - Thema DIOXIN:



Mir wëssen dass den DIOXIN fir Gesondheet vun de Mënschen net gutt ass. D'Elekrostoolwierk vun Arcelor Mittal vun Esch-Belval steet op eiser rouder Lëscht vun der Ëmweltverschmotzung hei zu Lëtzebuerg op eschter Platz. FÖDP mëscht sech Gedanke well Grenzwäerter vun de kriibserreegende Stoffer ewéi Polyaromatesch Kuelewaasserstoff, Schwiefeldioxid, Kuelestoffmonoxid an total organesch Kuelestoffer säit Joren onerlaabt an der Atmosphäre fräigesat ginn. Et ass eng Gefor an eng inakzeptabel Belaaschtung fir de Mënsch an d'Ëmwelt.



Ausser dem Mouvement Ecologique an der Biergerinitiative „Stopp Dioxin" versti mir net firwat den Ëweltministerium a keng Partei sech konkret dësem Problem unhelt. Aus engem Presseartikel vum Lëtzebuerger Wort geet ervir dass Arcelormittal 2014 ugekennecht huet, dass si drun schaffe fir Wäerter an de Grëff ze kréien. Mir wëllen, dass eisen Ëmweltminister nach virun de Chamberwahlen sämtlech Dioxin Moossungen ëffentlecht publizéiert.



Schoul – Kanner:



Dass Kanner eis Zukunft sinn, misst jo jidderee verstanen hunn. Dat kann en net oft genuch betounen. Dofir musse mir Suergen, dass se eng staark Allgemengbildung kréien, eise Bildungssystem verbessert an ugepasst gëtt. An dësem Sënn vertriede mir och d'Meenung, dass de Staat all Elteren ënnerstëtze muss, déi hier Kanner selwer erzéie wëllen.



Den Educatiounssystem huet sech zwar verännert, mee leider net am gudde Sënn. D'Reforme vum Schoulsystem déi ëmgesat gi sinn, halen net Stand. Laut den Aussoen déi mir vu Schüler a Studenten a Léierpersonal kritt hunn, sinn se net ze Fridde mat dem aktuelle Schoulsystem. Dat eenzegt wat den Här Meisch an deene leschte Méint interesséiert huet, war en Sprong an déi Digital Welt. Un Gesondheet vun de Schüler a Studenten gëtt an dësem Kader guer net iwwerluecht.



Et ass absurd dass eis Kanner per Gesetz vun der Verfassung an de Schoulunterrecht gezwonge ginn an dann no hirer Léier matgedeelt kréien, dass keng oder net genuch Aarbechtsplaze fir deen Diplom wou se geléiert hunn do sinn, respektiv den Diplom kee Wäert méi huet. Mat der Ausso vum Här Meisch dass Lyceen sech de Besoie vun der Wirtschaft upasse sollen huet hie Schüler den aktuelle Wirtschatsbossen ausgeliwwert. Wou ass do déi demokratesch Gläichberechtegung.



Mir sinn der Meenung dass déi Jugendlech hier Zukunft selwer solle bestëmme kenne mat engem Beruff deen hinne gefält a wou se Glécklech si, platz se an eng Akoomensplaz ze stieche wou se onglécklech bis Depressiv kenne ginn. Krankheeten ewéi Burnout sinn haut keng Raritéit méi.



Wunnengsproblemer:



Wou bleiwen déi serieux Denkustéiss a punkto bezuelbar Wunnengen? Präisser vun den Immobilië sinn der Partei ëmmer nach net gehéier. Säit Joerzéngten gëtt vun der Regierung a vun alle Parteien hei am Land eng finanziell Immobilienmaartännerung versprach. Leider ass bis haut vun dëse Verspriechen absolut näischt ze gesinn. Mir fuerderen eis iwwerzeideg Regierung op, déi inakzeptabel Wunnengsproblemer an de Greff ze kréien.



Mir brauche méi Sozialwunnengen an deem och Accessibilitéit vereinfacht gëtt. Wunnengen déi op laanger Zäit eidel stinn, mussen onbedéngt méi staark besteiert ginn. Zousätzlech brauche mir onkomplizéiert Hëllefsleeschtungen am Kontext déi fir jonk Familljen an Eenzelpersoune bei der Immobilienverscholdung, den Immobilien-Akafsgarantien an de Loyerskautiounen. Och d'Agencekautioune mussen un dee finanziell Méiglechkeete vu de Leit ugepasst ginn.



Ze bedenken sinn och bezuelbar Wunnengen fir déi Léit, déi en RMG / REVIS, Léit déi eng Pensioun kréien a fir Léit déi Gesonndheetlech ageschränkt sinn.



Mir hunn ëmmerhin 30.000 Wunnengen de net do sinn, an et kommen ongeféier all Joer 6000 néi Wunnengen dobäi déi eis feelen, well am Duerchschnett 12000 nei Awunner an d'Land immigréieren. Eis Regierung dreemt vun engem 1 Millioun Awunnerland. Dat nenne mir Sozialpopulistesch. Mat eiser derzeiteger Infrastruktur kann dat net funktionéieren.



Et geet Lëtzebuerg finanziell gutt!? (Ried vun der Nation)



Den Här Bettel huet klipp a kloer gesot dass et Lëtzebuerg finanziell gutt geet. Do muss ech mir als Parteipresident awer Fro stellen a wat fir enger Hisiicht dat gemengt war an zu wellechem Präis. Well de Bierger geet et finanziell net gutt. Laut dem Här Bettel ass ee méi fräi, méi berouegt an et fillt een sech méi sécher an et kann een de Kanner méi bidden. Ech weess elo net wou déi Informatiounen hiergeholl gi sinn. Mee dat stëmmt sous garantie net.



Dat sinn Aussoe vu Bürokraten, well dobaussen op der Strooss an am Alldag gesäit Liewe ganz anescht aus. Menger Meenung no handelt et sech herbei em en Utopescht Denken oder grousse Realitéitsverloscht.



Lëtzebuerg soll en attraktiivt, stabel a finanziell ofgeséchert Land sinn? Wéi steet et da mat de „sougenannte legalen" Steierhannerzéiunge vu Grousskonzerner a Lëtzebuerg?! Mir kennen also net behaapten dass Wirtschaft am Déngscht vun de Léit ass. Et ass ewéi e Packt mam Däiwel, well engersäits kréie Grousskonzerner Steiervirdeeler dass si sech hei bei eis am Land kennen nidderloossen, wat awer moralesch louch ass, op der anerer Säit investéieren se awer an d'Land.



Wann dat esou weider geet, verfale mir a noer Zukunft an Aarmut vum allerdéifste Mëttelalter an enger gespléckter Gesellschaft vun Aarm a Räich. An dat just nëmmen duecht Gier no Muecht, Geld a Räichtum. Mir brauchen hei am Land e komplette politeschen Neiufank. Mir brauchen net nëmmen eng eemoleg innovativ, kreativ an revolutionär Politik, mee op laang Dauer eng éierlech, fair an demokratesch, transparent Politik. Virun allem net ze vergiessen, de bezuelbare Wuelstand, Gesondheet a Vollbeschäftegung. Mir kennen net zouloossen, dass verschidde Politiker hei am Land sech ongenéiert Täschen op de Käschte vun der Allgemengheet fëllen.



Leider ass d'Politik hei zu Lëtzebuerg net capabel ze lauschteren an ze begräife wou de Schong beim normale Bierger dréckt. Ech stelle mir d'Fro, op eis derzäiteg Regierung eng Staubsaugerpolitik bedreift!?



„Alles fir Regierung a näischt fir de Bierger!?"



An der Politik muss en Kloerheet schaffen a Vertraue gewannen. Leider huet Lëtzebuerger Politik dat Vertrauen doduerch strapazéiert dass se méi Ukënnege wei se anhale kennen. Déi politesch Astellung musse mir änneren! Fir en Erfolleg vun eiser Partei an eiser politescher Aarbecht ass Mataarbecht vun alle Bierger wichteg. Ween weider an enger fräier an toleranter Gesellschaft liewe well, muss sech kennen erklären. Eis Partei brauch all är Ideen, är Ureegungen a Mathëllef. An dësem Sënn freeë mir eis wann dir, mat eis, an a fir Zukunft, an des Chamberwahle gitt.



Ech soen Iech Merci a ginn dermadder Wuert un eise Vizepresident den Här Steve Melmer weider.

Mitgeteilt von der Fräi Ökologesch Demokratesch Partei