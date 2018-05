Wéi den 112 mellt, koum et e Sonndeg den Owend an an der Nuecht zu 2 Accidenter bei deenen 3 Leit blesséiert goufen.

Géint 21.15 Auer krute sech zu Märel, op der Kräizung vun der Rue Louis XIV an der Rue Machault zwee Autoen ze paken. Hei gouf eng Persoun verwonnt.Zwee Blesséierter gouf et an engem Accident um 2.40 Auer zu Jonglënster an der Rue Victor Ferrant am Rondpoint. Ee Chauffeur war hei mat sengem Gefier an e Luuchtepotto gerannt.