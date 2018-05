Dëst Bild gëllt just als Illustratioun. © AFP Archivbild

E jonke Mann war mat sengem Scooter kuerz virun 18 Auer op der Kräizung vun der Rue de l'Alsace an der Rue de la Déportation stoe bliwwen. Do gouf hie vun enger onbekannter Persoun op de Präis vu sengem Gefier ugeschwat.Dee war wuel ze deier. Nach ier de Mann weiderfuere konnt, gouf hie vum Onbekannte mam Fouss gerannt, sou dass hien op de Buedem gefall ass. Den Täter huet sech doropshin de Scooter gekroopt an ass domat an Direktioun Gare fortgelaf.D'Affer huet probéiert dem Brigang nozelafen, huet hien awer an der Hollerecher Strooss aus den Ae verluer. Geklaut gouf deemno e schwaarzen Elektro-Scooter vun der Mark "Qilive".Hell Hoer, tëscht 20 an 30 Joer al an ongeféier 1.75 Meter grouss, vun normaler Statur. Hien huet Lëtzebuergesch geschwat. Zum Zäitpunkt vun der Dot hat hien e bloe Pullover mat Kaputz un an eng blo Joggingsbox.