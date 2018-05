Hei eng Opnam aus engem Interview am Studio vun RTL Télé Lëtzebuerg. © RTL Archivbild

Geriicht: Bausch vs Luxprivat / Reportage Eric Ewald



Den Nohaltegkeetsminister François Bausch hat den Editeur fir d'Artikele mat den Titelen "François Bausch hat gelogen!", "François Bausch verhöhnt Verkehrstote!" an "Tödliche Bilanz eines Versagers" wéinst Diffamatioun a Calomnie ugesicht. Den Affekot vum Politiker huet dowéinst eng Kéier de symboleschen Euro an eemol 30.000 € Schuedenersaz gefrot. Dëst well der Réputatioun vum Minister duerch dës Artikelen geschuet gouf, sot de Me Rosario Grasso.Am 1. Artikel, aus dem Mäerz vum leschte Joer, gouf sech mam Zuchaccident op Vältesdag 2017 befaasst. Dora stoung, just d'Halschent vun de Lëtzebuerger Zich wär mat deem néidege Sécherheetssystem equipéiert an de Minister hätt de Fransousen d'Schold ginn um Accident. Dem Affekot vum François Bausch no war dat awer net de Fall. Dem Minister géif ënnerstallt ginn, ze léien, inkompetent ze sinn an en Deel Responsabilitéit um Accident ze hunn, déi wéilt hien duerch Lige verstoppen. An zwee Artikelen am September zejoert wär dann duerchblécke gelooss ginn, dass bei déidleche Verkéiersaccidenter d'Chauffeure Schold gewiescht wären an net Beem. Beem, déi viru Mënscheliewe géife goen, dobäi hätt säi Client ni gesot, dass d'Automobiliste Schold waren un hirem Doud, sou de Me Rosario Grasso. Et hätt och keng sou Artikelen an anere Medie ginn, huet den Affekot nach betount.Dogéint huet de Me Richard Sturm, als Affekot vu Boulevardpress kontestéiert, dass et eng béiswëlleg Absicht gouf an dass de François Bausch a béide Fäll d'Schold kritt hätt. De Minister hätt dat feelinterpretéiert a kee Schued gehat, sou dass béid Citations directes irrecevabel z'erkläre wären. Et hätte keng direkt Beschëllegunge virgeleeën, soudass et zum Fräisproch sollt kommen. De Virworf vum Me Grasso, den Auteur vun den Artikelen hätt net déi néideg Recherchë gemaach, huet de Me Sturm zeréckgewisen a gemengt, de François Bausch géif hei en Exempel wëlle statuéieren.D'Uerteel ass fir de 7. Juni.