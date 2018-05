© Anne-Sophie Heck

Virop stinn ee méi gerechte Welthandel, dat heescht nee zu CETA a Co. an eng Alternativ zum aktuelle Wuesstemsdogma. Et dierft een net mengen, datt ee fir de Wuelstand Wuesstem bräicht, sou de Mouveco.D'Initiativ proposéiert amplaz zum Beispill d'Kapitalbestéierung an d'Besteierung vum Ressourcëverbrauch.Aner Theme sinn de Klimaschutz, eng regional Landwirtschaft a méi Bedeelegung vum Bierger an der Politik.