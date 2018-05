Zanter 20 Joer hëlleft de Reseau HELP am Kader vun der Assurance Dependance an der Krankeversécherung Patienten an hirem Alldag.

1998 gouf HELP am Süde vu Lëtzebuerg gegrënnt, véier Joer méi spéit gouf et d'Fusioun mam Reseau Camus, deen am Zentrum an am Oste vum Land operativ war. HELP zielt elo e Reseau vun 21 Antennen an 8 Dagesfoyeren. Zanter d'Regierung 2014 decidéiert hat, d'Gesetz iwwer d'Fleegeversécherung ze reforméieren, huet och HELP sech missen nei opstellen.

Et hätt ee sech ouni gréisser Schwieregkeeten un déi nei Fleegeversécherung ugepasst, sot de President vun HELP , de Paul Bach, de Méindeg de Moien op der Pressekonferenz am Kader vum Anniversaire. De Secteur wär virum Héichpunkt vun 2014 explodéiert. Duerno wären d'Aktivitéiten e bësse stagnéiert. Zanter dem leschte Joer ass d'Gesetz en viguer. Déi genee Evaluatioun ass nach net fäerdeg. Ma weder fir déi 1.200 Salariéeën, nach fir déi 12.000 Patiente vun HELP hätt et grouss Changementer ginn. De President vun HELP Paul Bach relativéiert seng Ausso awer mat de vill diskutéierte Courses-sorties.

747 Leit gi bei HELP am Grupp betreit. Bal d'Hallschent vun dëse Leit hunn dëse Service am Kader vum neie Gesetz ëmgewandelt, fir kënne vun de Courses-sorties ze profitéieren, sot de Paul Bach. Déi Leit, déi keng Betreiung am Grupp hätten, kéinten déi Stonnen dann och net transforméieren a fir déi géifen d'Courses-sorties dann och ewechfalen. HELP géif dat kompenséiere mat enger spezieller Offer, huet de Paul Bach erkläert.



D'Patiente kréien dëse Service op d'Stonn verrechent. 64,36 Euro kascht dat, eng Zomm, déi net jidderee sech leeschte kéint oder eben nëmmen deelweis, seet de Paul Bach.

Fir dës Leit, déi sech et net leeschte kënnen, hätt een ee Fong en place gesat, deen dëst couvréiere soll.

D'Basis vun deem Fong wären eng 200.000 Euro. Ënnert dem Stréch begréisst HELP dat neit Gesetz, well elo Qualitéitskritäre virgeschriwwe sinn a well et dem Reseau méi Flexibilitéit géif erlaben, erkläert de Paul Bach. Eng besonnesch Wichtegkeet hätt an der Déngschtleeschtung vun HELP de sougenannten Aidant Informel, also déi Persoun, déi sech doheem ëm de Patient këmmert, deen d'Fleegeversécherung brauch. HELP hätt sech iwwert déi 20 Joer moderniséiert. Ganz aktuell kënnen an der Haaptsaach eeler Leit Bracelete kréien, déi dem Reseau signaléieren, wa se fale géifen. An och wann HELP sech elo an engem neie Look presentéiert, de Paul Bach well d'Originnen net vergiessen an déi Leit, déi sech fir de Reseau agesat hunn, virop de John Castegnaro.

Zukunft vun HELP soll esou gutt ausgesinn, ewéi dat haut de Fall, betount de President Paul Bach.



Help, réseau d'aides et de soins, est devenu un pilier du secteur de la santé en 20 ans.

Lorentzweiler, le 14 mai 2018 – Le réseau Help fête en 2018 son 20e anniversaire, l'occasion pour ses membres de revenir sur les années passées mais aussi et surtout d'évoquer les développements futurs de l'asbl, acteur incontournable du paysage sanitaire et social luxembourgeois.

Actif depuis 1998, le réseau d'aides et de soins Help accompagne et soigne ses clients sur tout le territoire du Luxembourg. Composé de membres issus du domaine hospitalier et du secteur des aides et soins à domicile – Centre Hospitalier Emile Mayrisch, la Croix-Rouge luxembourgeoise (Service des Aides et Soins), l'Hôpital Intercommunal de Steinfort, Muselheem asbl, Syrdall Heem asbl et Uelzechtdall asbl –, Help place le client au cœur de ses préoccupations dans son travail quotidien.

Paul Bach, président de Help, s'est félicité du développement du réseau d'aides et de soins à domicile : « En 20 ans, nous avons su nous adapter et proposer des solutions adéquates aux besoins des patients dans le domaine des aides et soins en développant la panoplie de nos services. Help est devenu le deuxième réseau d'aides et de soins au niveau national. Nous sommes un pilier de la santé et souhaitons jouer ce rôle chaque jour de manière résolue. Aujourd'hui, Help dispose de 21 antennes d'aides et de soins, 6 clubs Senior, 2 structures de logements encadrés et 8 centres de jour : ces services ont été mis en place dans un souci de prise en charge globale et de qualité du client. Toute personne désireuse de recevoir notre soutien peut faire appel à nos services, quel que soit son lieu de domicile car nous intervenons sur tout le territoire du Grand-Duché. »

Lors de la conférence de presse, les membres du réseau Help sont revenus sur son évolution, notamment en matières d'activités et de ressources humaines. « Nous avons commencé en 1998 avec 30 salariés et 20 ans plus tard, nous en comptons plus de 1100. Au vu des différents contextes que nous avons traversés durant ces 20 dernières années, nous avons toujours réussi à mobiliser et déployer nos effectifs pour répondre au mieux aux besoins des clients. Cela a été notamment le cas lors de la mutualisation des ressources entre centres de jour et antennes de proximité. Cette approche a amélioré la continuité des soins entre antennes et centres de jour, favorisé le partage de compétences et renforcé la fréquentation des centres de jour. », précise Michel Simonis, directeur général de la Croix-Rouge et trésorier de Help. « Nos collaborateurs sont tous des professionnels de la santé, compétents et qui bénéficient régulièrement de formation continue. Je tiens à souligner que Help propose une prise en charge globale grâce à ses équipes pluridisciplinaires, composées également d'ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de psychologues. »

Help, résolument tourné vers l'avenir

Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle Assurance dépendance le 1er janvier dernier, Help s'est adapté et a apporté des solutions pragmatiques à ses clients lorsque cela s'est avéré utile. Ainsi, les responsables de soins de Help sont venus personnellement informer les patients et expliquer l'impact de la réforme sur leurs aides et soins quotidiens. Si une adaptation a été utile, elle s'est réalisée progressivement, en veillant à proposer des solutions adaptées et individualisées.

Les membres du réseau Help se félicitent que la réforme accorde une forte importance à la qualité et à la flexibilité. Dans le cadre de la nouvelle assurance dépendance, les aidants informels seront évalués et ils pourront bénéficier de formations. « Nous accordons beaucoup d'importance au rôle des aidants mais aussi et surtout à leur bien-être, c'est pourquoi nous nous engageons à les écouter, les soutenir, les former et les accompagner encore davantage. », rappelle Paul Bach. « Nous organiserons des conférences ainsi que des formations à l'aidant dont les thématiques seront, entre autres, la nutrition, les soins d'hygiène corporelle, la sensibilisation à l'hygiène des mains durant la prise en charge de la personne. Parallèlement, nous souhaitons promouvoir la prévention en matière de santé et le « best aging », le bien vieillir. C'est pourquoi nous organiserons des conférences dans le cadre de nos Clubs Senior. »

Un autre axe de développement pour Help est l'innovation technologique en faveur de la personne. Actuellement, le système d'appel à distance Help24 permet à la personne de continuer à vivre en toute autonomie, tout en rassurant ses proches. Help24 peut également équiper la personne d'un bracelet antichute, Help24 FALL. D'autres appareils peuvent être facilement couplés à ce dispositif de base. Une autre solution concerne les personnes encore très mobiles, qui pratiquent une activité physique régulière et sont souvent hors de chez elles. Elles peuvent alors à tout moment envoyer une alerte. Tous ces systèmes évoluent grâce aux avancées technologiques. L'un des objectifs de Help est de rendre ces outils plus design, plus accessibles et moins stigmatisants pour les personnes qui les portent. « Il est essentiel que Help suive les évolutions des gérontotechnologies pour en tirer le meilleur. Nous n'oublions pas toutefois qu'elles doivent toujours servir la personne et le contact humain et non l'inverse. », conclut Paul Bach.

La conférence de presse du 20e anniversaire de Help a également permis d'officialiser la nouvelle identité visuelle du réseau qui s'est muni d'un nouveau logo, plus humain et plus moderne et résumant la mission de Help : « Chaque jour se présente bien. »

A propos de Help

Help est un réseau constitué de différents partenaires : le Centre Hospitalier Emile Mayrisch, le service des Aides et Soins de la Croix-Rouge luxembourgeoise, Hôpital Intercommunal de Steinfort, Muselheem asbl, Syrdall Heem asbl et Uelzechtdal asbl. Le réseau Help compte 1 200 collaborateurs, répartis dans 21 antennes de soins sur le territoire du Luxembourg. Par ailleurs, Help gère 8 centres de jour, 6 clubs Senior et 2 structures de logements encadrés. Le réseau travaille dans le cadre de l'assurance dépendance et de l'assurance maladie. Il offre des soins infirmiers jusqu'au plus pointus mais aussi des actes essentiels de la vie, des activités de soutien et autres services permettant de maintenir une bonne qualité de vie à domicile. Selon les besoins des clients, des activités plus spécialisées telles que l'ergothérapie, le soutien psychosocial ou la kinésithérapie sont proposées. Les personnes en fin de vie et leurs proches peuvent également recevoir des soins et accompagnements spécifiques. En outre, Help propose à ses clients un programme varié au niveau social et culturel ainsi que des séjours de vacances à l'étranger, encadrés par des équipes soignantes pour garantir la continuité des soins.