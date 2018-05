Den operative Gewënn vun de Business-Unitéite läit bei 9,9 Milliounen, dat ass eng zolidd Hausse par Rapport zum Joer virdrun, do waren et 1,3 Milliounen.

D'Nettoresultat läit bei 9,5 Milliounen. D'Evolutioun wier souwuel op d'Konjunktur wéi och op déi eegen Investitiounen zeréck ze féieren, heescht et vum Grupp, dee jo op 4 Piliere baséiert.Nach ëmmer am negative Beräich ass d'Airline mat engem Minus vu 6,6 Milliounen. Par Rapport zu 2016 ass dat awer eng Verbesserung. Do waren et nach 8,8 Milliounen. Ënnert anerem gouf hei eng Hausse bei de Passagéierzuele vun 2,2 % registréiert. Am Ganze waren et där Passagéier 1,3 Milliounen, déi op 25.000 Flich transportéiert goufen.

Eng däitlech Hausse gouf et am Beräich Luxair Tours. D'Exploitatiouns-Resultat gouf verdräifacht. Ënnert anerem bei Destinatiounen an Nordafrika an an der Tierkei gouf et eng staark Reprise.

Bei "Luxair Services" konnten 20% méi Passagéier notéiert ginn. Ënnert anerem goufen 2,2 Millioune Plate preparéiert an zerwéiert.

Bei Luxair Cargo goufen zejoert mat 940.000 Tonnen all d'Rekorder gebrach. D'Croissance läit bei ganzer 14%. Zum Beispill goufen et zejoert 6.600 Fliger- a ronn 125.000 Camions-Mouvementer.

2018 huet ganz staark ugefaangen, entretemps geet et eppes méi lues. Trotzdeem bléifen d'Perspektive positiv, heescht et vum Grupp.



Dëst Joer kënnt dann nach zousätzlech eng Boeing 737 bei d'Luxair-Flott derbäi.