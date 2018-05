ILR: 2017 esou vill Sträitfäll wéi zanter 2011 net méi! (14.05.2018) Bei Sträit tëscht Kommunikatiounsoperateuren a Clientë gëtt de Lëtzebuerger Institut fir Regulatioun dacks als Mediateur ageschalt fir ze vermëttelen.

D'Sophie Steichen vum juristesche Service mat Beispiller



D'Aufgab vum Mediateur ass dobäi, tëscht de Sträitparteien, déi sech net eens sinn, am Gudden, dat heescht aussergeriichtlech, ze vermëttelen. Dëse Service vum ILR ass gratis.2017 huet den ILR iwwregens esou vill Fäll traitéiert wéi zanter 2011 net méi - 134 Stéck.Ëmmer dréien d'Fäll ronderëm Kommunikatiouns-, Energie- oder Postdéngschtleeschtungen, déi allermeescht betreffen d'Kommunikatioun.A 44% vun de Fäll huet d'Mediatioun vum ILR Succès an d'Parteie gi sech eens, nëmmen a 5% kënnt et zu engem Echec, an deem Fall proposéiert den ILR eng Solutioun.

Eng Konditioun, fir den ILR ëm Hëllef ze froen, wier, dass de Konsument am Virfeld schrëftlech bei sengem Déngschtleeschter reklaméiert huet. 90 Deeg soll e Mediatiounsdossier da maximal daueren.



COMMUNIQUE DE PRESSE VUM 14 MEE 2018

ILR ENREGISTRE UNE NOUVELLE AUGMENTATION DU NOMBRE DES DEMANDES DE MEDIATION EN 2017



L'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) a présenté lors d'une conférence de presse en date du 14 mai 2018, son rapport d'activité annuel du service de médiation relatif à l'année 2017. Ce rapport résume les activités du service « Médiation » et fournit les données statistiques y afférentes.



Le rapport d'activité annuel révèle que l'ILR a traité un total de 134 demandes de médiation en 2017, soit une hausse de 68 % par rapport à l'année 2016. Les demandes relèvent des domaines suivants :



• services de communications électroniques ;

• énergie, regroupant l'électricité et le gaz naturel ;

• services postaux.



Dans la majorité des cas (86%), les demandes de médiation concernent le domaine des services de communications électroniques.



Depuis 2011, année de création du service de médiation, le nombre de dossiers n'a cessé d'augmenter.



Il est indispensable pour tout consommateur d'introduire une réclamation écrite auprès du professionnel avec lequel il est en litige avant de saisir le service de médiation. Le service de médiation recommande dès lors aux consommateurs de contacter le plus tôt possible leur partenaire contractuel (opérateur de services de communications électroniques, gestionnaire de réseau ou fournisseur d'électricité/de gaz naturel, prestataire de services postaux) pour essayer de trouver une solution au problème entre parties.



Le rapport d'activité annuel du service « Médiation » est disponible sur le site internet de l'Institut dans la rubrique « Publications » sous le lien suivant :



https://web.ilr.lu/mediation/FR/Mediation/Informations-utiles/Publications/Pages/default.aspx



La première procédure de médiation a été mise en place par l'Institut en 2011 pour le secteur des communications électroniques et celui de l'énergie. Par la suite, la médiation a été élargie au secteur des services postaux en 2014.



La mission du médiateur est d'aider les deux parties au litige à trouver une solution à l'amiable, tout en restant indépendant et impartial. La procédure de médiation est volontaire, gratuite et rapide.



L'ILR est une entité qualifiée de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens de l'article L. 431-1 du Code de la Consommation.