De ganzen Interview vum Jean Asselborn (14.05.2018) De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn war Invité um Plateau am Journal vun RTL Télé Lëtzebuerg.

L’ouverture de l'ambassade des États-Unis à #Jérusalem est le résultat d’une décision unilatérale qui n’est pas conforme aux résolutions des Nations Unies. L’Union européenne doit s’investir davantage pour la solution à deux États – Jean #Asselborn pic.twitter.com/ZocQTzPrJU — MFA Luxembourg 🇱🇺 (@MFA_Lu) May 14, 2018

Wat d'Chance fir eng zwee Staate-Léisung ubelaangt, wou Ostjerusalem d'Haaptstad vun de Palestinenser wier, wier déi wäit fort, mee déi eenzeg richteg Léisung, sou den Ausseminister.A puncto Atomdeal mam Iran ass et no der Sortie vun den USA un der EU, fir ze versichen mat alle Länner an dem Iran weider zesummen un een Dësch ze kommen.An Italien wieren d'Leit einfach enttäuscht vu Bréissel, wann ee gesäit, wat fir Parteie si bei de leschte Wahle gestëmmt hunn. Dofir hätten et europakritesch Parteien méi einfach.Den EU-Bäitrëttskandidat Montengro betreffend wier et un Europa, fir déi aktuell Krisen z'iwwerstoen an de Länner eng europäesch Perspektiv ze ginn, sou nach de Jean Asselborn.