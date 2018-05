Et geet ënner anerem iwwert méi Kompetenze fir d’Agents municipaux a radioaktiven Offall, dee vu Lëtzebuerg an d’Belsch transportéiert gëtt.

Dann awer och nach iwwer Finanzsujeten, zum Beispill iwwert d’Harmonisatioun vum europäesche Finanzmarché. An dësem leschte Fall soll eng europäesch Direktive an nationaalt Gesetz ëmgesat ginn, fir datt d'Marchéen méi transparent ginn. Et geet méi konkret ëm déi sougenannten MiFID-II-Direktive. Lëtzebuerg ass schonn ee Joer Retard bei der Ëmsetzung vun dëser Direktive. Si ass den 3. Januar dëst Joer europawäit a Kraaft getrueden.



D’Seance vun dësem Dënschdeg fänkt awer mat enger Froestonn un d'Regierung an enger Aktualitéitsstonn un. Op Demande vun der LSAP-Fraktioun gëtt iwwert d’Atomofkommes mam Iran diskutéiert, deen d’USA gekënnegt hunn. Den Deputéierte vun déi gréng, Henri Kox, stellt donieft eng Question elargie iwwert déi europäesch Nuklearenergie.